شروط استخراج شهادة صلاحية الطائرات وفقا للقانون

نظم قانون الطيران المدني، ضوابط وآليات صلاحية الطائرات للطيران، حيث ألزم القانون بضرورة عدم إصدار شهادة صلاحية إلا بعد استيفائها لكافة المتطلبات الفنية.

شهادة صلاحية الطائرة

فى هذا الصدد، نصت المادة 32 من القانون على أنه:" لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة فى الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها سلطة الطيران المدنى، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقًا للقواعد التى تحددها هذه السلطة.

ويجوز لسلطة الطيران المدنى أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

كما يجوز لسلطة الطيران المدنى إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرات لكشف فنى، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

أجهزة ومعدات الطائرة

1- يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الدولة بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شيكاغو.

2-يجوز سلطة الطيران المدنى أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الدولة ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.

3- يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

4- يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مسجلة فى الجمه الدولة ورية وذلك بطريقة واضحة.

5- يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها .