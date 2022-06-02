محافظ المنيا يتابع تسليم الأراضي إلى الجهات المنفذة لمشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لنسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة لأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قري الريف المصري وضمان حياة كريمة لجميع فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، وممثلي دار الهندسة، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، وممثلي جهاز التعمير، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وتابع محافظ المنيا، تسليم الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات للجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال لسرعة البدء في التنفيذ، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن توفير جميع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروعات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية، منها مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز المستهدفة، بالإشراف الميداني على تنفيذ الأعمال باعتبارهم الجهة الإشرافية مع مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع.

وكلف المحافظ مسئولي شركة طاقة غاز ومسئولي الاتصالات على الإسراع في إدخال المرافق والخدمات في القري التي تم إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بها.

وأجرى محافظ المنيا جولتين لمتابعة مشروعات “حياة كريمة”، بمركزي العدوة وأبو قرقاص، للاطمئنان على انتظام تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة وضمان حياة كريمة للمواطنين.

