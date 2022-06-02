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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

صدى البلد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لكبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، أهمية توطين الصناعات المتعلقة بمجال مياه الشرب والصرف الصحى، فى السوق المصرية، فهى سوق كبيرة، وواعدة، وتعد قاعدة لتوفير مستلزمات مشروعات المياه والصرف لمنطقة الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، وقيادات قطاع المرافق بالوزارة، بنحو 10 شركات عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، بحضور ممثلى الغرفة التجارية الألمانية، على هامش مشاركته بمعرض "IFAT" بمدينة ميونيخ الألمانية.

كما أكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات للشركات والمستثمرين الراغبين في توطين الصناعات الأساسية والتكميلية المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية المياه، فى السوق المصرية،، فنحن نقدم يد المساعدة التى تمكن المستثمرين من إنجاز مشروعاتهم وتحقيق النهوض والإنجاز المأمول فى هذا القطاع الحيوي.


وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية، منفتحة على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتقدم جميع التسهيلات من أجل توطين جميع الصناعات المتعلقة بجميع القطاعات الحيوية، ومنها قطاع المياه والصرف، ولا سيما توطين الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيات المستخدمة حالياً في تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، بما يضمن توافر قطع الغيار، وجميع مستلزمات التشغيل، فى السوق المحلية.

وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على دور الغرفة التجارية الألمانية، فى توثيق وتوطيد العلاقة بين الجانبين الألماني، والمصرى، وفى ختام اللقاء قدمت الغرفة التجارية الألمانية، تكريما للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
 

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وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

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