صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية تتشكل فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي ووضع حلول آنية لبعض المشكلات التي تؤرق المجتمع مثل الغارمات والأطفال بلا مأوى وغيرها من الموضوعات التي تعرض لها المجتمع المدني والدولة.

وأضاف محمد مختار في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نسعى إلى التشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ أنشطة الحماية الاجتماعية ونعتمد على قواعد بيانات الوزارة ونسهم في تحديثها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية الموجودة على الأرض في القرى والنجوع".

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر : "نستهدف أن نطلق قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة، وفي جنوب الجيزة دعمنا 2000 أسرة مستحقة من خلال إتاحة المواد الغذائية الجافة بواقع 22 طن و20 طن خضروات ونتعاون مع شركائنا منتجي الألبان لتوفير المعلبات والعصائر لتقديم تشكيلة متنوعة من الدعم الغذائي في القافلة الواحدة".

وأكمل: "وفي الفترة الماضية عملنا في عدد من المحافظات الخاصة بالمناطق النائية، ونعمل في مطروح وسيدي براني وسيشهد منتصف الأسبوع القادم إطلاق قافلة في وسط سيناء".