عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

محمد مختار المتحدث
محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية تتشكل فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي ووضع حلول آنية لبعض المشكلات التي تؤرق المجتمع مثل الغارمات والأطفال بلا مأوى وغيرها من الموضوعات التي تعرض لها المجتمع المدني والدولة.

وأضاف محمد مختار في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نسعى إلى التشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ أنشطة الحماية الاجتماعية ونعتمد على قواعد بيانات الوزارة ونسهم في تحديثها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية الموجودة على الأرض في القرى والنجوع".

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر : "نستهدف أن نطلق قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة، وفي جنوب الجيزة دعمنا 2000 أسرة مستحقة من خلال إتاحة المواد الغذائية الجافة بواقع 22 طن و20 طن خضروات ونتعاون مع شركائنا منتجي الألبان لتوفير المعلبات والعصائر لتقديم تشكيلة متنوعة من الدعم الغذائي في القافلة الواحدة".

وأكمل: "وفي الفترة الماضية عملنا في عدد من المحافظات الخاصة بالمناطق النائية، ونعمل في مطروح وسيدي براني وسيشهد منتصف الأسبوع القادم إطلاق قافلة في وسط سيناء".

تحيا مصر الجيزة محمد مختار صندوق تحيا مصر الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 2 يونيو 2022

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا نحو حافة الهاوية

صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

مدبولي يتفقد محطات شحن السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ

وفد الأمم المتحدة يشيد بمدينة الروبيكي والالتزام بالمعايير القياسية في معالجة المخلفات

وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ