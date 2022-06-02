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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بـ سمالوط

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب، اليوم الخميس 6 أشخاص، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى المار أمام قرية طحا التابعة إدارياً لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعدما إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود مصابين  

 

بإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص هم :  عماد. ي. ل 33 عاما، نبيل. ي. ل 45 عاما وجرجس. ي. ل 31 عاما ونوال. ت. ب 73عاما ومارك. ن. ي 19 عاما وماجده. ق. ت 35 عاما.


تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

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