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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن مواصفات هاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover Pro 2

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن نموذج جديد من هواتف المهام الشاقة Galaxy Xcover،  والمخصص لبيئات العمل الصعبة والموجه بإمكانيات فائقة المتانة للعاملين الميدانيين.

وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني، أشارت أحدث التسريبات إلى هاتف المهام الشاقة القادم من سامسونج، سينطلق تحت اسم Galaxy Xcover6 Pro، وسيأتي بتصميم رائع أهمها وجود عدستين للكاميرا وزرين باللون الأحمر، حيث تعد هذه أزرار مخصصة للاختصارات كي تمكن المستخدم من التشغيل بسرعة دون الحاجة لفتح الهاتف.

 

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سامسونج تزود Galaxy Xcover6 Pro بمواصفات رائعة وتصميم مميز

 

ومن حيث الأبعاد، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro بهيكل ذو تصميم قوي مصنوع من المعدن والبلاستيك المقوى، ومحمي بطبقات من المطاط المرن، وسيكون الهيكل مضادا للماء والغبار والصدمات، تبلغ أبعاده 169 × 80 × 10 مليمتر، ويزن حوالي 235 جراما.

وكما أفادت التسريبات السابقة أن هاتف سامسونج الجديد Galaxy Xcover6 Pro، سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 778G، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.  

سامسونج تزود Galaxy Xcover6 Pro بمواصفات رائعة وتصميم مميز

وبالنسبة للشاشة سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro، على شاشة قياس 6.56 بوصة بدقة عرض 1080 × 2408 بكسل و بمعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز في الثانية.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 أو 12 ميجابكسل، بينما ستأتي الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

سامسونج تزود Galaxy Xcover6 Pro بمواصفات رائعة وتصميم مميز

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro، بطارية قوية قابلة للإزالة تبلغ سعتها 4050 مللي أمبير في الساعة، وبالإضافة إلى أنه سيأتي مع دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، بالإضافة إلى تصنيفات إضافية للحماية.

الجدير بالذكر أن هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro هو جهاز ذكي صغير أكثر متانة موجه للعاملين في بيئات العمل الصعبة وليس متاح للمتسهلكين العاديين، وتمتلك الشركة مجموعة مميزة من إصدارات الهواتف فائقة المتانة من بينها هاتف Galaxy Xcover Pro 2 و Galaxy Xcover 5.

سامسونج Galaxy Xcover6 Pro هواتف المهام الشاقة Galaxy Xcover هاتف المهام الشاقة

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