إحالة 81 من العاملين بالمستشفى العام في الدلنجات للتحقيق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.





وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن إحالة ٨١ من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين