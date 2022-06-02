بإطلالة ساحرة…أسما شريف منير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

و ظهرت أسما شريف منير في الصور بإطلالة ساحرة و جذابة حيث ارتدت فستان بني قصير مما أثار إعجاب متابعيها.



وكانت أسما قد أشادت بمسلسل «البحث عن علا»، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت بوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده».

وأضافت: «تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها».