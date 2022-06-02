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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر الحق.. أحمد حاتم يهنئ جوني ديب على طريقة جاك سبارو

صدى البلد

علق الفنان أحمد حاتم على فوز جوني ديب في المعركة القضائية ضد آمبر هيرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حاتم معلقا في تدوينته، “ظهر الحق .

وصدر أمس، الأربعاء، الحكم في قضية التعويض التي طالب فيها الممثل الشهير جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد، بدفع غرامة ٥٠ مليون دولار.

وحكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته “واشنطن بوست” عام ٢٠١٨، وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.

يذكر أن جوني ديب، 58 عاماً، قاضى زوجته السابقة، آمبر هيرد، 36 عاماً، مقابل 50 مليون دولار بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018 زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف المنزلي، لتقوم هي الأخرى برفع دعوى ضد جوني ديب مقابل تعويض يقدر بـ 100 مليون دولار.

وتأتي هذه القضية المثيرة للاهتمام بعد زواج دام 15 شهراً، انفصل بعده الزوجان في عام 2017، حيث تلقت هيرد 7 ملايين دولار متعهدة بالتبرع بها للأعمال الخيرية أثناء تسوية الطلاق، ثم سعت هيرد للحصول على أمر تقييدي ضد ديب، مشيرةً إلى سوء المعاملة التي نفتها، والتي يقاضيها ديب بسببها الآن بسبب الإضرار بحياته المهنية وسمعته.

وكانت المحاكمة في أوج الاهتمام العام منذ أن بدأت في أبريل، مع بعض اللقطات التي انتشرت بشكل كبير، مثل شهادة عارضة الأزياء كيت موس لدعم صديقها السابق، وبعض الردود الغريبة من الطبيب الدكتور ديفيد شبيجل فيما يتعلق بوفاة مارلون براندو.

احمد حاتم التواصل الاجتماعي فيسبوك دفع غرامة الاجتماع الفنان جونى ديب

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