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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركات اليابانية تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي

اليابان
اليابان

تشارك الشركات اليابانية العاملة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية بشكل كبير في المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Excon Health ،والذي من المنتظر أن يكون أكبر مؤتمر أفريقي في المجال الطبي تتم إقامته بمبادرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن السفارة اليابانية بالقاهرة؛ فستقوم هيئة التجارة الخارجية اليابانية JETRO  بتنظيم الجناح الياباني في المؤتمر و الذي سيعمل على الترويج للصناعات الطبية اليابانية بمشاركة اللاعبين الاساسيين في الحقل الطبي الياباني كشركات جي موريتا، أوتسوكا جيبتو، سيسمكس إيجيبت، ستانداج، و شركة يوكوغاوا والشرق الاوسط.

وتعد جي موريتا، المورد الرئيسي لاجهزة الفحص بالأشعة السينية و علاج  جذور الاسنان، حيث سيتم تقديم جهاز X800 Veraview ،الاعلى في نظام تجميع الأشعة السينية أما شركة أوتسوكا جيبتو، والتي هي عبارة عن مشروع مشترك بين عمالق صناعة الأدوية المصرية شركة جيبتو و شركة أوتسوكا اليابانية للصناعات الدوائية ستقوم بتقديم معلومات حول العقاقير الأخلاقية بما فيها المحاليل الوريدية عالية الجودة.

أما عن شركة سيسميكس إيجيبت المورد لحلول الفحص و التشخيص للمعامل الطبية، ستقوم بتقديم منتجهم الجديد 1000-XN .

أما شركة ستاندج، وهي شركة تجارية للأجهزة الطبية، ستقوم بتقديم أجهزة تنقية الهواء القابلة للارتداء Kaltech وغيرها من العناصر.

أما شركة يوكوغاوا الشرق الأوسط ، وهي شركة تقنية للتشغيل الآلي ، ستقوم بتقديم أجهزتها بالإضافة لذلك، ستشارك شركات يابانية عمالقة في مجال الصناعات الدوائية مثل شركة تاكيدا للصناعات الدوائية، و أستيالس فارما، واللاعبين الرئيسيين في مجال الأجهزة الطبية مثل أوليمبوس وشركة كانون لألنظمة الطبية، شركة كونيكا مينولتا، شركة بنتاكس الطبية
وشركة فوجي فيلم سيشاركون في المؤتمر الطبي األفريقي كل في جناح خاص به.

سيعقد المؤتمر الطبي الأفريقي في الفترة من 5 إلى 7 يونيو بمركز مصر الدولي للمعارض الدولية )EIEC )جناح اليابان رقم 443 أ.
 

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