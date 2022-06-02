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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقديرا لجهوده..نقل النواب تهدى الشريف درع المحافظة

عابد يهدى الشريف
عابد يهدى الشريف درع المحافظة

أهدى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة   النائب علاء عابد ، درع مجلس النواب للواء  محمد الشريف محافظ الاسكندرية  تقديرا لجهوده في المتابعة المستمرة والنزول للشارع السكندري والاستماع لقضايا ومشاكل المواطنين ومحاولات حلها  .

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الطرق والكبارى بالمحافظة، وتفقد ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

كما أهدي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،  درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان ، مثمنا  اداء اللجنة ، وزيارتها لمحافظة الاسكندرية لتفقد شبكة الطرق بها وميناء الاسكندرية والدخيلة ، وذلك لمتابعه ما يتم علي ارض الواقع.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب، والنائب خالد عبد المولى، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة هناء فاروق، والنائبة مى مازن، والنائب سامح السايح، والنائب نادر الخبيري. 

 

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لجنة النقل مجلس النواب علاء عابد محمد الشريف الاسكندرية

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