الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف فريدريك سي هوف ليتحدث عن كتابه

تستضيف كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في السادسة ونصف مساء الثلاثاء المقبل، السفير فريدريك سي هوف، المبعوث الأمريكي السابق في سوريا والوسيط في مبادرة الولايات المتحدة عام 2009 التي هدفت إلى التوسط في مفاوضات سلام بين إسرائيل وسوريا، وذلك في محاضرة عبر الإنترنت لمناقشة كتابه «الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري- إسرائيلي»، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

يتناول الكتاب المفاوضات السرية للتوصل إلى إتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، حيث يكشف فريدريك كواليس المفاوضات في واشنطن ودمشق والقدس التي جرت بين الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد ورئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو بهدف إعادة المناطق التي تحتلها إسرائيل في مرتفعات الجولان مقابل قطععلاقات سوريا العسكرية بإيران وحزب الله وحماس.

تعقد المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية، وبجانب فريدريك سي هوف، مؤلف الكتاب والمبعوث الأمريكي السابق في سوريا، يتحدث في المحاضرة رمزي عز الدين رمزي السفير المصري والمسؤول الأممي السابق و نائب مبعوث الأمين العام المعني بسوريا، ونبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.

وحسب الكتاب، في عام 2009 نُصّب السفير فريدريك هوف مستشارا من قبل السيناتور جورج ميتشل، الذي عينه لاحقا أوباما مبعوثاً للشرق الأوسط، لإدارة عملية السلام الإسرائيلية – العربية.

وتغلب هوف ودينيس روس على قضية الضمانات عندما قدما ورقة عمل أمريكية تضمنت إشارة إلى خطوط "الرابع من حزيران"، والمثير للدهشة أن الصيغة نجحت مع الأسد ونتنياهو على عكس الجهود السابقة.

ولم تكن النقطة الرئيسة لوساطة أمريكا هي الصيغة المعتادة لـ"الأرض مقابل السلام" ولكن "الأرض مقابل التغيير الاستراتيجي".