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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يكشف عن أهم قوانين تخص الصناعة خلال الفترة المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عدد من القوانين التى يجب أن تناقشها لجنة الصناعة البرلمان فى قطاع الصناعة ، بحيث يتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تعديل قانون الصناعة بإعتباره هام جدا، وإصدار قانون العلامة التجارية ، وأن نعجل بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء ، بحيث يتم إصدار التراخيص للمبانى مباشرة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء قبل الماضي مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى المواقف الرسمية بالمدن (739) موقفا و تم تطوير منها (105) مواقف كما تم إحلال وتجديد (26) موقفا، وإنشاء  (23) موقفا جديدا.

وأوضح شعراوي أن إجمالي المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة  (13) موقفا عشوائيا وتم تقنين (26) موقفا عشوائيا، وبلغ إجمالى ساحات الانتظار بالمدن (3944) ساحة، وإزالة (4) ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير (16) ساحة، وإحلال وتجديد  (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جار تنفيذ (152) موقفا جديدا بـ (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة .

 

قطاع الصناعة تعديل قانون الصناعة قانون العلامة التجارية تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء التراخيص

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