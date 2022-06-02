اتحاد التنس ينهي إجراءات عودة ليلى شكري من تونس بعد إصابتها المفاجئة

أنهى اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، إجراءات عودة لاعبة منتخب مصر للناشئين تحت 16 عاما الواعدة ليلى شكرى وذلك اثر تعرضها للاصابة المفاجئة خلال مشاركتها فى البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات المقامة حاليا في تونس.



وحرص اتحاد التنس على انهاء كافة الاجراءات المطلوبة للعودة الى القاهرة فى أسرع وقت حتى تبدأ علاجها على الفور لاسيما وأن الشفاء من الاصابة يستغرق مدة لن تقل عن ستة اسابيع.



وتعود ليلى شكرى الى القاهرة غدا الجمعه حيث تعرضت لإصابة عنيفة أمس أثناء مشاركتها بالبطولة عبارة عن قطع فى الغضروف الامامى للركبة وشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى الرابطة مع الركبة.



وتشارك مصر حاليا فى البطولة التى تستمر حتى يوم 5 يونيو الجارى بالبعثة المكونة من كل من فريق ١٦ عاما ناشئين نور فتح الله و عبد الرحمن عطا الله وياسين العروسي و يوسف الشاطبي والمدرب ياسر عادل. وفريق ١٦ سنة ناشئات ليلي شكري و جني حسام وكنزي الحمراوي و فريده موسي والمدربة يمنى فريد.