إنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية سمخراط بالبحيرة بتكلفة 75 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافه القطاعات والمجالات .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة الحسينى أبو عيانة بمتابعة أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية سمخراط بطول١٨ كم بتكلفة اجمالية ٧٥ مليون جنيه حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة ٨٠% ومن المقرر إنهاء الأعمال شهر ديسمبر المقبل .

ووجه اللواء المحافظ بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات والإلتزام ببرنامجها الزمني المحدد وتذليل مايعترضها من معوقات وذلك لتخفيفالأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والإرتقاء بخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية بقرى ومدن ومراكز المحافظة.