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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 نصائح لحماية قلبك في الصيف.. تعرف عليها

صدى البلد

أثبت الصيف هذا العام أنه يمثل تحديًا للناس في جميع أنحاء البلاد. وأثرت موجة الحر على الجميع ، ومع ذلك ، فقد كانت صعبة بشكل خاص على مرضى قصور القلب. 

تمثل درجات الحرارة المرتفعة ضغطًا أكبر على القلب للعمل بجدية أكبر ، ما يجعل الصيف أكثر صعوبة لمرضى قصور القلب.

 

كيف يؤثر الطقس على القلب؟


تؤدي الأجسام البشرية "التوازن الداخلي" ، أي التنظيم الذاتي لدرجة الحرارة. 

بغض النظر عن الظروف الخارجية ، لدينا درجة حرارة ثابتة بين 36.1 إلى 37.2 درجة مئوية.

 في الصيف ، مع ازدياد دفء محيطنا ، يحاول الجسم الحفاظ على درجة حرارة داخلية موحدة ، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب. 

يعاني المريض المصاب بقصور القلب من تصلب عضلات القلب وضعف عملها ، ما يجعلها عرضة لتفاقم الظروف الصحية. 

وتعتبر حالة حجم السائل محددًا رئيسيًا لإبقاء مريض قصور القلب في حالة هدوء.

 قد يكون التغيير في حالة حجم السوائل، الناجم عن فقدان السوائل المفرط بسبب التعرق أو من خلال استهلاك السوائل أو الملح المفرط ، ضارًا. 

وقد يلزم أيضًا إعادة النظر في تأثير بعض الأدوية ، مثل حبوب الماء (مدرات البول) خلال موسم الصيف. 

 

تعرف على كيفية التغلب على الحرارة 


يمكن أن تكون الموجة الحارة بالتأكيد تحدياً هائلاً. ومع ذلك ، فإنه ليس من المستحيل التغلب عليه. 

يمكن لمرضى قصور القلب أن ينجحوا في منع المزيد من التدهور في صحتهم من خلال وضع هذه النقاط في الاعتبار: 

مراقبة تناول السوائل: تعمل الحرارة الشديدة على تجفيف الجسم واستنزافه من السوائل الحيوية والشوارد. 

يجب أن يظل مريض القلب رطباً بشكل كافٍ ، لأن الجفاف يمكن أن يضيق الأوعية الدموية ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

 في الوقت نفسه ، يجب أن يكونوا حذرين من الإفراط في تناول السوائل لأن لديهم بالفعل نسبة عالية من الماء واحتباس السوائل في الجسم بسبب حالتهم.


مراجعة نظامهم الغذائي: يجب على المرضى مراقبة تناول الملح بعناية وتجنب التبغ والكحول والمشروبات المحتوية على الكافيين. يمكن زيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة لأنها مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن.

 بصرف النظر عن ملح الطعام ، يجب تجنب التوابل بالأعشاب ، والتوابل ، والخل العشبي ، وعصائر الفاكهة لتقليل تناول الملح. قد يكون من المفيد التحقق من ملصق الأطعمة المعلبة لمحتوى الصوديوم.


تجنب الإفراط في ممارسة الرياضة: في حين أن التمرين جزء حيوي من الحفاظ على الصحة ، يجب على المرء ألا يبالغ في ذلك. علاوة على ذلك ، قد تؤدي ممارسة الرياضة في الصيف إلى زيادة فقدان السوائل بسبب الطقس الحار.

 النشاط البدني مهم ، ولكن يجب على المرضى اتباع نظام تمارين مستدام بعد التشاور مع طبيبهم.


ارتداء ملابس فضفاضة: يجب على المرضى اختيار الملابس الفضفاضة والمريحة لأنها تسمح بمرور أسهل للهواء وتسمح بحركة ومرونة أفضل.

اطلب من شخص ما أن يفحصك عن كثب: إذا كان المرضى يعيشون بمفردهم، فيجب عليهم التأكد من أن شخصًا ما قريبًا ، مثل صديق أو جار ، يقوم بفحصه بانتظام للتأكد من سلامته وصحته.

زيارات منتظمة للطبيب والالتزام بالأدوية الموصوفة : بالنسبة لمرضى قصور القلب ، فإن الاستشارات المنتظمة مع الطبيب مهمة للغاية. علاوة على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة احتلال الابتكار مركز الصدارة في إدارة قصور القلب ، ما أدى إلى ظهور عقاقير جديدة لا تحسن / تعالج الأعراض فحسب ، بل تطيل العمر أيضًا. وبالتالي ، يوصى بشدة باتباع الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب والالتزام بها. 

حافظ على برودة محيطك : يجب على المرضى محاولة الحفاظ على برودة محيطهم وتجنب الخروج في الشمس خلال فترة بعد الظهر. أثناء النوم ، يجب أن يختاروا المنطقة الأكثر برودة في منزلهم للقيام بذلك.

إن الاهتمام بالإجراءات المذكورة أعلاه ، واتباع أسلوب حياة خالٍ من الإجهاد ، والتشاور مع أطبائك بشكل منتظم يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحتك وسعادتك!

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