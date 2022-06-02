مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار كاتوفشكي ببولندا

استقبل اليوم، مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة Buzz airline البولندية القادمة من مطار "كاتوفشكى" بدولة بولندا، وعلى متنها ١٩٠ راكب ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعيا، كما استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات شركة smart wings القادمة من بولندا.

وقد تم استقبال الطائرتين برش المياه كتقليد دولى متبع عند استقبال أول رحلة للمطار، كما قام فريق من العلاقات العامة بمطاري الغردقة ومرسى مطروح باستقبال الركاب وإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، كما قام أعضاء مكتبي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة ومطروح بالترحيب بالسائحين وطاقم الطائرتين واستقبالهم بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية عن المدن السياحية المصرية، كما تم استقبالهم بفرق من الفلكلور الشعبي وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

كما بدأت شركة LOT Polish Airlines الناقل الوطني البولندي أول أمس تسيير رحلاتها من مطار وارسو ببولندا إلي مطار القاهرة الدولي بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمة، كما بدأت اليوم شركة Ryanair Holdings تشغيل رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيسك إلى مطار الغردقة الدولي بواقع رحلتين أسبوعيا علي أن يتم زيادتها تدريجيًا.

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