ذاكرة الكاريكاتير في حضرة عبدالرحيم باشا الدمرداش .. صور

نظم مشروع ذاكرة الكاريكاتير في الرابعة من عصر اليوم وعلى مدار خمس ساعات، زيارة إلى قصر عبدالرحيم باشا الدمرداش ومسجد المحمدي، وذلك تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها المشروع من المهندس حسن البططي، وكيل الطريقة الدمرداشية، احتفالاً بصدور الطبعة الثانية من كتابي: كاريكاتيراتي، للمستشار ورسام الكاريكاتير الراحل: مصطفى محرم بك مختار (1883 – 1954)، زوج السيدة: قوت القلوب الدمرداشية، كريمة: عبدالرحيم باشا الدمرداش.

شارك في الزيارة مجموعة من رسامي ومحبي فن الكاريكاتير وهم: عماد عبدالمقصود، هاني عبدالجواد، إيمان خطاب، رغداء جواد حجازي، أماني هاشم، إيمان السيد، هند كمال، ومؤسس ومدير المشروع الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي.

في بداية الزيارة اصطحب المهندس: حسن البططي، الزوار، وتفقد معهم كافة غرف ومحتويات القصر، كما قدم البططي شرح تفصيلي لتاريخ الطريقة الدمرداشية وكذلك السيرة الذاتية لعبدالرحيم باشا الدمرداش، وكريمته السيدة: قوت القلوب الدمرداشية وأولادها من المستشار ورسام الكاريكاتير الراحل: مصطفى محرم بك مختار.

واشتملت الزيارة كذلك على زيارة المسجد المحمدي مسجد الطريقة الدمرداشية ومقام مؤسس الطريقة العارف بالله الشيخ محمد الكبير المحمدي، والخلاوي (غرف العبادة) الخاصة بمريدي الطريقة الدمرداشية، ومتحفي عبدالرحيم باشا الدمرداش، وكريمته: قوت القلوب الدمرداشية.

وفي ختام الزيارة توجه الباحث: عبدالله الصاوي بالشكر للمهندس: حسن البططي، على دعوته الكريمة، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأهدى الصاوي للحضور نسخة من كتابي: كاريكاتيراتي لمصطفى محرم بك مختار، كما أهدى المهندس: حسن البططي الحضور: نسخة من كتاب: الرسائل الدمرداشية، مجموعة رسائل العارف بالله محمد دمرداش بن عبدالله المحمدي، وقام الفنان: عماد عبدالمقصود والفنانة رغداء جواد حجازي بإهداء المهندس: حسن البططي بورتريه كاريكاتيري رسمه كل منهما خصيصًا له.

مشروع ذاكرة الكاريكاتير، هو أحد المبادرات الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري غير المادي بشكل عام، وتراث الكاريكاتير المصري بشكل خاص، أسس المشروع الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي عام 2012، وقدم المشروع العديد من المعارض الكاريكاتيرية المتميزة منها: ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مئوية ثورة 1919، معرض حرب أكتوبر .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر، وآخرها معرض روسيا .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مرور 76 عام على انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.، احتفالية ومعرض: رخا.. المُعلم الأول نوفمبر 2021، احتفالية ومعرض: عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار مارس 2022.

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