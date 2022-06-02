عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب التجمع: الحوار الوطني سوف يكون شاملا لكافة القضايا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن الحزب سعيد بقرارات العفو الرئاسي التي تحدث تلك الأيام، مشيرا إلى أن هدف لجنة العفو الرئاسي هو تصحيح أوضاع الأشخاص الذي صدر ضدهم أحكام قضائية ولكن هم من ضمن حلف مؤسسي 30 يونيو.

 

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن الملف الثقافي من ضمن أولويات الحزب الذي سوف يعرضه خلال الحوار الوطني حتى يتم بناء الإنسان المصري من جديد بعيدا عن التعصب والعنف.

 

وتابع رئيس حزب التجمع أن عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إقامة حوار وطني شامل قامت جميع الأحزاب والهيئات وغيره بالتجمع والحوار بداخلهم من أجل الخروج من هذا الحوار الداخلي بقضايا هامة تطرح خلال الحوار الوطني بمشاركة الرئيس السيسي.

 

وأوضح سيد عبد العال أن الحوار الوطني سوف يكون حوارا وطنيا شاملا لكافة القضايا وبالتالي هو ليس حوارا بين خصمين بل هو حوار بين جميع أطراف حلف 30 يونيو حتى تنتهي جميع الخلافات الناشبة بينهم.

حزب التجمع لجنة العفو الرئاسي احكام قضائية الاحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

ترشيحاتنا

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد مذابح إطلاق النار| نائبة بايدن: لا مزيد من الأعذار.. ونطالب الكونجرس بالتحرك

موسيماني: أتعرض للإقالة أسبوعيا فى الأهلي والفريق لا يملك تشافي وإنيستا

منسق مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية: 16 مليار دولار حجم مشروعات المجموعة بمصر

مدبولي: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية شديدة التعقيد

برفقة أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد المشروع الفندقي الجديد لشركة كليوباترا بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ