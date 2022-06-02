حزب التجمع: الحوار الوطني سوف يكون شاملا لكافة القضايا.. فيديو

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن الحزب سعيد بقرارات العفو الرئاسي التي تحدث تلك الأيام، مشيرا إلى أن هدف لجنة العفو الرئاسي هو تصحيح أوضاع الأشخاص الذي صدر ضدهم أحكام قضائية ولكن هم من ضمن حلف مؤسسي 30 يونيو.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن الملف الثقافي من ضمن أولويات الحزب الذي سوف يعرضه خلال الحوار الوطني حتى يتم بناء الإنسان المصري من جديد بعيدا عن التعصب والعنف.

وتابع رئيس حزب التجمع أن عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إقامة حوار وطني شامل قامت جميع الأحزاب والهيئات وغيره بالتجمع والحوار بداخلهم من أجل الخروج من هذا الحوار الداخلي بقضايا هامة تطرح خلال الحوار الوطني بمشاركة الرئيس السيسي.

وأوضح سيد عبد العال أن الحوار الوطني سوف يكون حوارا وطنيا شاملا لكافة القضايا وبالتالي هو ليس حوارا بين خصمين بل هو حوار بين جميع أطراف حلف 30 يونيو حتى تنتهي جميع الخلافات الناشبة بينهم.