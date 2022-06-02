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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي يستثمر في الطاقة المتجددة والمخصبات صديقة البيئة

صدى البلد

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن الصمود أمام مخاطر التغيرات المناخية مهم، ونحن نحاول تقليل الفجوة التمويلية في هذا الصدد، ولكن هناك مسارا آخر نود التحرك في إطاره وهو جذب المنح من مصادر بعيدا عن التمويل، والتمويل الميسر حتى لا تتكبد الأسواق الناشئة التكلفة وحدها وتدفع ثمن ما دمره الآخرون، وإشراك المطورين والقطاع الخاص من خلال مشروعات لا تضر البيئة ولا تؤثر سلبا عليها وأيضا جذب المساهمين مع الرقابة المهمة للحفاظ على البيئة.

وقال إننا في الصندوق نتفهم تحديات التمويل الأخضر وبدورنا نسعى للتطوير المتواصل من خلال العرض، ومصر لديها قصة نجاح غير مسبوقة في التحول الأخضر في مجال الطاقة واستخداماتها والاعتماد على الوقود الأخضر، ونحن الآن نبني خطة منتجات خضراء.

ولفت إلى أن الصندوق سيستثمر في الطاقة المتجددة والمخصبات صديقة البيئة، وسنصدر تلك التوجهات لبلدان أخرى، مشيرًا إلى العمل في جمع اقتراحات وتصورات لتحسين سجل التعامل الخاص بالتمويل الأخضر.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ والتي تستمر خلال الفترة من1-4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انطلاق الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها بعنوان “تحفيز النمو من خلال التمويل الأخضر: الطريق إلى المرونة والاستدامة” . 

وشهدت الجلسة التي أدارها َ مأمون صبيح، رئيس أبكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناقشات حول موقف البلدان والحكومات والشركات والأفراد في التعامل مع التمويل الأخضر وسط فجوة تمويلية كبيرة تمثل تحديا كبيرا للالتزام بالتمويل الأخضر. 

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