مدبولي: اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية فرصة لتبادل الخبرات والتجارب

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية.



وأضاف مدبولي في كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي لجلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،: "دعونا نغتنم المناسبة للخروج بمشروعات واعدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار".

وتابع مصطفى مدبولي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر وأتمنى للمشاركين طيب الإقامة في مصر وتحقيق أهداف المؤتمر".