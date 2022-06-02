عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية فرصة لتبادل الخبرات والتجارب

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية.


وأضاف مدبولي في كلمته في  جلسة الافتتاح الرسمي لجلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،: "دعونا نغتنم المناسبة للخروج بمشروعات واعدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار".

 

 وتابع مصطفى مدبولي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد  للمؤتمر وأتمنى  للمشاركين طيب الإقامة في مصر وتحقيق أهداف المؤتمر".

مدبولى مصر البنك الأسلامي التنمية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

ترشيحاتنا

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد مذابح إطلاق النار| نائبة بايدن: لا مزيد من الأعذار.. ونطالب الكونجرس بالتحرك

موسيماني: أتعرض للإقالة أسبوعيا فى الأهلي والفريق لا يملك تشافي وإنيستا

منسق مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية: 16 مليار دولار حجم مشروعات المجموعة بمصر

مدبولي: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية شديدة التعقيد

برفقة أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد المشروع الفندقي الجديد لشركة كليوباترا بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ