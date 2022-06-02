منسق مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية: 16 مليار دولار حجم مشروعات المجموعة بمصر

كشف السفير هشام بدر المنسق العام لمؤتمر البنك الإسلامي للتنمية، تفاصيل انعقاد اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.

وقال هشام بدر في حواره في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" المؤتمر ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة رئيس الوزراء وهذه رسالة تدل على أهمية البنك الإسلامي للتنمية".

وأضاف هشام بدر:" البنك الإسلامي شريك اساسي لمصر في التنمية، ومشروعات البنك الإسلامي للتنمية في مصر بأكثر من 16 مليار دولار في كافة المجالات الزراعية والصناعية والمجالات التنموية".

وتابع هشام بدر :" انعقاد اجتماعات البنك الاسلامي في شرم الشيخ رسالة قوية للعالم لجذب الاستثمارات إلى مصر ".

واكمل هشام بدر " هناك 4 آلاف مشارك في جلسات واجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مضيفا:" وزيرة التخطيط سعت لعرض القضايا المهمة التي تهم مصر خاصة المتعلقة بتغير المناخ".