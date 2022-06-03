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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 8 مقاعد.. لاند روفر تكشف النقاب عن ديفندر 130 |صور

لاند روفر تكشف عن
لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

كشفت شركة لاند روفر عملاقة تصنيع السيارات الانجليزية عن احدث اصداراتها من الايقونة ديفيندر، وهي السيارة الجديدة صاحبة الـ 8 مقاعد " لاند روفر ديفندر 130"، والتي تتشابه إلى حد كبير مع السيارة ديفندر 110.

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

 

تأتي السيارة لاند روفر ديفندر 130 بمساحة تخزين تتسع إلى 398 لترًا مع امكانية الحصول على مساحة اكبر تسع لـ 1329 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مع زيادة في نسبة الطول بلغت 340 مم، إلى جانب تقديم السيارة عبر 4 فئان من التجهيزات وهم SE ،HSE ، والفئة X-Dynamic واخيرًا X.

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

تعتمد السيارة لاند روفر ديفندر 130 على ثلاثة صفوف حيث تتسع إلى 8 مقاعد، بالاضافة إلى عدة تعزيزات مثل خصوصية نظام التهوية، بالاضافة إلى نظام تحكم اختياري بالمناخ، مع استيعاب الصف الثالث من المقاعد لـ 3 اشخاص بالغين بشكل مريح ومساحة مناسبة للرأس وذلك لجميع الصفوف ايضا.

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

وتضم السيارة لاند روفر ديفندر 130 شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.252 بوصة، بالاضافة إلى شاشة اخرى لفئة X يبلغ قياسها 11.4 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف وانظمة صوت وترفيه، مع تقنية تنقية الهواء، والتي تساعد على الحد من مسببات الأمراض والفيروسات والروائح.

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130

وتعتمد السيارة لاند روفر ديفندر 130 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 300 حصانا للفئة P300، بالاضافة إلى محرك اخر قادر على انتاج 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية تم تطويرة من ZF، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

لاند روفر تكشف عن النقاب عن ديفندر 130
لاند روفر شركة لاند روفر ديفندر ديفندر 130 السيارة لاند روفر ديفندر 130

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