لم أترك عملي الأكاديمي..هدى وصفي تكشف تفاصيل تعاونها مع فاروق حسني.. فيديو

قالت الدكتورة هدى وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، عملت مع وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، موضحةً: "لم أترك عملي الأكاديمي في الجامعة، وتعاونت معه في بعض الأوراق الخاصة باليونيسكو".

وأضافت وصفي في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "تعاونت مع فاروق حسني عندما كان وزيرا للثقافة في ملف الفرانكفونية، وتدريجيا بدأنا نحصل على ملفات إضافية، حتى أن فاروق حسني كان يتمني جذب الشباب للهناجر، وعندما أصبح فاروق حسني مديرا للهناجر، منح مسؤولياتها للفنان حسن الجريتلي الذي كان يعمل في فرنسا".

وتابعت: "الجريتلي مكنتش رجله على الأرض، لأنه كان عايش في الخيال، ولما بدأت الهناجر تشتغل استقال، وقالي يا هدى اوعي تشتغلي مع فاروق حسني لأنه مكنش عاوز يحط له ميزانية الهناجر في حسابه بالبنك عشان يصرف على كيفه، فقلت له ازاي إن مبالغ حكومية تروح لك على حسابك".

وأشارت، إلى أنّ الدكتور فاروق حسني أصر على أن تحل محل الجريتلي، لافتة أنها سافرت إلى فرنسا وحضرت ورشة بعنوان "كيف تدير فضاء ثقافي؟"، واستمرت هذه الورشة 3 أشهر، واستفادت منه بالفعل.