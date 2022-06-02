إنقلاب ميكروباص وإصابة 9 أشخاص بطريق مصر الأسكندرية الزراعي

شهدت الطريق الزراعي "القاهرة _ الإسكندرية " أمام مدخل قرية دفرة بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائده مما ادي في انفجار إطار كاوتشوك وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بحدوث الواقعة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .



كما تم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل الضحية كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث امام مدخل قريه دفرة بنطاق مركز طنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.