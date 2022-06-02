محمد التركي: سعداء بالشراكة بين البحر الأحمر السينمائي ومهرجان أفلام السعودية

عبر الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي عن فخرة وسعادته بالشراكة مع مهرجان أفلام السعودية قائلاً:" نتطلع للسير قدماً للعمل سوياً لتمكين المواهب المحلية".



وأضاف التركي: "تعتبر جودة صناعة الأفلام المقدمة في كل من مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي رسالة للعالم بكفاءة المواهب والقدرات المحلية الناشئة، لذا نسعى من خلال هذه الشراكة للارتقاء بصناعة السينما السعودية وإيصالها للمستوى الإقليمي والعالمي".

محمد التركي

ومن جانبه أعرب مدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر والسينمائي أحمد المُلا، عن تفاؤله وسعادته قائلا:" بينما نحن ننتظر بشوق انطلاق مهرجان أفلام السعودية بنسخته الثامنة، لنرى إبداع صناع الأفلام من الشباب السعودي، فإنه يسعدنا جداً شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتي تصب في مصلحة المشهد السينمائي المحلي، حيث ستثمر عن مستقبل مليء بالإبداع ينطلق من مملكتنا الحبيبة متجهاً نحو العالم".



ومن المنتظر أن يتم عرض بعض من الأفلام التي تم عرضها مسبقاً في النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، خلال أيام مهرجان أفلام السعودية مثل فيلم "كيان، ومسكون، قوارير، و جنون" ضمن فئة "السينما السعودية الجديدة"، كما سيتم عرض فيلم "أوروبا" تحت فئة الأفلام الروائية الطويلة.