فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شابا بوالده .. كشف شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ومقيم في ولاية يوتا الأمريكية عن كيفية اجتماعه بوالدته من خلال رسالة على «فيسبوك»، ليكتشف لاحقاً أنهما يعملان في المستشفى نفسه أيضاً.

ووفقاً لصحيفة « إندبندنت » البريطانية، ناقش بنيامين هولبيرج تبنيه خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً مع برنامج «صباح الخير أميركا»، متذكراً كيف أخبره والديه بالتبني بريان وأنجيلا، في سن مبكرة، عن والدته البيولوجية، هولي شيرر.

وأوضح: «لقد كانت دائماً محادثة إيجابية للغاية...كان والداي يعبران عن امتناننا لهولي وكنت أتحدث بنفسي عن مدى شوقي لمقابلتها يوماً ما».

الأم شيرر

وفقاً لـ شيرر ، رغم أنها عرضت طفلها للتبني عندما كانت مراهقة، فإنها استمرت في التفكير فيه. وقالت: «كان دائماً في بالي. خاصة في أيام العطلات وعيد ميلاده».

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