رئيس شعبة الثروة الداجنة: لم نشعر بالأزمة العالمية بسبب زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.. فيديو

قال عبد العزيز السيد٫ رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية٫إن اللحوم البيضاء تشكل من الاعتماد عليها غذائيا ٧٥٪.

وأضاف "السيد"، خلال ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "إذا كان نصيب المواطن ٢١٫٥ كيلو من الدواجن و٩ كيلو من البيض فإن الإجمالي يكون ٣٠ كيلو من الدواجن والبيض٫ فضلا عن ١٠ كيلو من اللحوم"٫ معقبا: "إذا كان نصيب الفرد من الدواجن ٣٠ كيلو واللحوم ١٠ كيلو فإنه يتم الاعتماد على الدواجن بنسبة ٧٥٪".

وأشار: "الدواجن تعتبر هامة واستراتيجية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"٫ متابعا: "مشكلتنا الأساسية مستلزمات الإنتاج والتي تأثرت سلبا بالأزمات العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية".



وأوضح عبد العزيز السيد٫ رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية٫: "كافة دول العالم لديها مشكلات في الإنتاج خاصة في ظل التغير المناخي والأزمات التي تحيط بالعالم"٫ لافتا: "تلقينا تعليمات صارمة خلال أزمة كورونا أنه لابد من رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر".

وأكمل عبد العزيز السيد٫ رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية٫: "لم نشعر بالأزمة العالمية التي حدث في العالم بسبب زيادة الاحتياطي الاستراتيجي"٫ موضحا: "من أبزر المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر توفير مستلزمات الإنتاج والأمراض الوبائية".