سمير فرج : مصر أصبحت مركز اقليمي للغاز بقدرتها على اسالته وتصديره..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن الدولتان الوحيدتان بالمنطقة، واللتان لديهما محطات للغاز الطبيعي المسال هي مصر الجزائر، مؤكدا أنه لا توجد دولة في أوروبا تملك محطات إسالة للغاز.



وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن مصر بها احتياطى كبير من الغاز.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن مصر أصبحت مركز اقليمي للغاز بفضل قدرتها على اسالته وتصديره عالميا .

وأشار سمير فرج إلى أن مصر تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا الآن