عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين التعاون الإسلامي : الرئيس السيسي مدافع قوي لأنشطة المنظمة

صدى البلد

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن امتنانه العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

مؤكدا أن الرئيس السيسي مدافع قوي لأنشطة منظمة التعاون في مجالات عديدة بما فيها البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال أمين التعاون الإسلامي - في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ - إن جائحة كورونا أحدثت تقلبات اجتماعية واقتصادية وأثرت كثيرا في حياة الملايين وسبل عيشهم. 

وأشار إلى أن منظمة التعاون نفذت منذ بداية هذه الأزمة جهود كبيرة من أجل تعزيز التعاون والتضامن الإسلامي في مواجهة الجائحة، معربا عن تقديره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال إطلاقها البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة كورونا بمبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما أظهر عزيمة البنك والتزامه بالقيام بإعدادات استباقية لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء.

وأكد طه أن استراتيجية إعادة النهوض باقتصاد الدول ضرورة في هذا الوقت وأن دعم البنك الإسلامي للبلدان الأعضاء ضروري أكثر من أي وقت مضى، من خلال تعزيز التعاون الدولي ومن أجل ضمان استعادة اقتصادنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. تصريحات موسيماني النارية.. فيفا يهدد بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. إصابة الشناوي بكورونا

مدير تطوير فورد : مصر لديها مميزات لجذب صناعة السيارات |فيديو

روسيا تهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار داخل كييف وخارجها

أمريكا تثمن دعم مصر والسعودية وعمان للمساعدة في تمديد هدنة اليمن

سمير فرج : مصر أصبحت مركز اقليمي للغاز بقدرتها على اسالته وتصديره..فيديو

أمين التعاون الإسلامي : الرئيس السيسي مدافع قوي لأنشطة المنظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ