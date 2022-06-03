أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد بمواصفات مميزة.. ميتا تضيف علامة تبويب مكالمات جديدة لـ فيسبوك ماسنجر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الكشف عن مواصفات هاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover Pro 2



تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن نموذج جديد من هواتف المهام الشاقة Galaxy Xcover، والمخصص لبيئات العمل الصعبة والموجه بإمكانيات فائقة المتانة للعاملين الميدانيين.

أطلقت شركة تكنو Tecno، هاتفا جديدا ضمن سلسلة هواتفها المتوسطة الفئة Spark، ويمتاز هاتف Spark 9 Pro، بإمكانيات قوية تنافس أحد أجهزة أندرويد.

يعد تطبيق فيسبوك ماسنجر Messenger، المملوك لشركة ميتا Meta، من أكثر وأفضل الوسائل شيوعا لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانا، وبسبب أهميته قامت عملاقة التقنية بإدراج تصميم جديد يسهل العثور على المكالمات بشكل أكبر مما كان عليه من قبل.

أكدت التسريبات أن العلامة التجارية الصينية وان بلس OnePlus، تستعد لإطلاق هاتف أندرويد رائد للعام الجاري 2022، وقد ظهر أول هاتف فلاجشيب تحت عنوان OnePlus 10 Pro.

تفوقت على نينتندو ومايكروسوفت.. آبل تحتل المركز الثالث في إيرادات الألعاب



كشف تقرير جديد في عالم الألعاب عن تصنيف الشركات في صناعة الألعاب من حيث الإيرادات، وعلى غير المتوقع فإن شركة آبل Apple الأمريكية، تمكنت من احتلال المركز الثالث في القائمة، متفوقة على عددا من العلامات التجارية الأخرى التي تركز على صناعة الألعاب فقط، مثل مايكروسوفت ونينتندو.

قامت شركة آبل Apple، بتحويل إنتاج أجهزة آيباد iPad اللوحية من الصين إلى فيتنام وتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها عملاقة التقنية الأمريكية بذلك منذ ظهور فيروس كورونا المستجد COVID-19.