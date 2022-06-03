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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدراسات المصرية الروسية: خطط الغرب فشلت في إيقاف موسكو عن حرب أوكرانيا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد أشرف كمال، مدير مركز الدراسات المصرية الروسية، أن تعاطف كثير من الدول مع روسيا تعبير طبيعي بسبب رفض الهيمنة الأمريكية وممارستها تجاه العالم، موضحا أن روسيا لم تكن دولة محتلة للمنطقة وهذا ساعد على النظرة الإيجابية تجاه روسيا ورفض أمريكا وحلف الناتو لتاريخهم في الشرق الأوسط.

وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، أن العقوبات الامريكية الأخيرة على روسيا هدفها عزل روسيا ووقف العمليات العسكرية ووقف التنمية الاقتصادية في روسيا، مؤكدا أن الخطة تفشل أمام إصرار روسيا على الاستمرار في هدفها حيث لم يحدث عزل روسيا سياسيا.

وتابع: "خطط الولايات المتحدة ودول الغرب فشلت أمام إصرار روسيا على المضي قدما في تحقيق أهدافها من حرب أوكرانيا، وروسيا بعد كل هذه المحاولات ليست في عزلة عن باقي دول العالم"، لافتا إلى أن الدول النامية تتعاطف مع روسيا والصين لأنها لم تجد منهما سوى التعاون.
 

مركز الدراسات المصرية الروسية روسيا الهيمنة الأمريكية العقوبات الامريكية التنمية الاقتصادية

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