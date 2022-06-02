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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضمان الخدمة المقدمة.. جولة تفقدية لمدير الطب العلاجي على مستشفى النجيلة

مرور مدير عام الطب
مرور مدير عام الطب العلاجي بمطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمطروح، مساء اليوم الخميس مستشفى النجيلة المركزي، للوقوف على مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية وجاهزية الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية، وخاصة بأقسام العناية المركزة والاستقبال والطوارئ وجناح العمليات والعناية المركزة للكبار والأطفال.

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كما قام "سالم"، بعمل حلقة نقاشية مع الفريق الطبي والإداري، حول الخدمة المقدمة خاصة بعد عودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية العلاجية الاعتيادية بصفة جزئية موجها لإدارة المستشفيات بالمديرية سرعة استكمال الأطقم الطبية وخاصة لوحدة الأطفال المبسترين وعناية الأطفال لرفع المعاناة وتخفيف العبء عن الأطفال المرضى.


وحرص مدير عام الطب العلاجي، أثناء الزيارة على سؤال المرضى وذويهم، عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وتم التأكيد على صيانة الأجهزة التي تحتاج للصيانة مع ضرورة تسجيل الاحتياجات اللازمة للتشغيل على منظومة الشراء الموحد تحت اشراف لجنة الشراء بالمستشفى والمديرية.


وحث الجميع على تقديم خدمة طبية جيده للمرضى، لافتا أنه ستتم المتابعة بالمرور الدوري على المستشفى موكدا على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، كما اطمأن على سير العمل وانتظامه ومدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام.


وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفى، وحثهم على تسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على المستشفى مع ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى.
 

مرور مدير عام الطب العلاجي بمطروح
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