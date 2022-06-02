اتحاد منظمي الرحلات في روسيا: أوزبكستان البلد الأكثر شعبية للحصول على فيزا وماستركارد

غالبًا ما يذهب الروس إلى أوزبكستان لإصدار بطاقات دفع فيزا وماستركارد يمكنهم استخدامها في الخارج، حسبما أفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، اليوم /الخميس/.



وقال اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا - في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" - "الآن، جنبًا إلى جنب مع منظمي الرحلات السياحية، يمكنك الذهاب إلى أربع دول للحصول على تأشيرة أجنبية أو بطاقة ماستركارد: أرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وصربيا."



وأضاف: "وفقًا لملاحظات منظمي الرحلات، فإن أوزبكستان هي الرائدة في البطاقة السياحة في روسيا".



وفي 10 مارس، علقت فيزا وماستركارد عملياتهما في روسيا، ولا تزال جميع بطاقات أنظمة الدفع هذه التي أصدرتها البنوك الروسية في وقت سابق قيد الخدمة على الأراضي الروسية كما كان من قبل، ولكن ليس من المستحيل إجراء مدفوعات باستخدامها في الخارج.