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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية  أمام عزبة متولي بطريق الدلنجات دمنهور بمحافظة البحيرة وجري نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام عزبة متولي بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم.

 

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمد صلاح شعبان 33 عاما مقيم المسين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، حرج تهتكي بالقدم اليسرى، محمد عادل شعبان 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، صلاح محمد صلاح 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، نور محمد عادل 5 سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمي المسين.

 

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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