شعبة السيارات بالغرف التجارية: نشاط حركة البيع يتوقف على إعادة العمل باعتمادات التحصيل

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه عندما يعود العمل باعتمادات التحصيل تعود حركة بيع السيارات من جديد.



وأضاف منتصر زيتون، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"،عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، إن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، خطوة جيدة لاحتوائها على استراتيجية صناعة السيارات.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن آخر استيراد تم في السيارات كان في فبراير الماضي، مؤكدا أن الوكيل لا يملك سيارات حاليا.

