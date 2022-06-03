طائرة الزمالك تتعاقد مع مريم متولي قادمة من الأهلي

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة مريم متولي لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت مريم متولي بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد مريم متولي من أفضل لاعبات الكرة الطائرة في مصر ، حيث حصلت على العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز الفردية كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر وأفريقيا.