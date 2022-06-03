أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 3 يونيو 2022
أسعار الحديد اليوم الجمعة 3 يونيو 2022:
سعر طن حديد عز 18.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع
حديد بشاي بسعر 18.100 ألف جنيه للطن
حديد السويس للصلب بسعر 18.070 ألف جنيه للطن
حديد المصريين بلغ 18.070 ألف جنيه للطن
حديد العتال بسعر 17.800 ألف جنيه للطن
حديد سرحان بسعر 17 ألف جنيه للطن
حديد عطية بسعر 18 ألف جنيه للطن
حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه للطن
حديد المراكبى سجل 18.070 ألف جنيه للطن
وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4 يونيو 2022 جاءت كالتالي:
أسمنت العربية المسلح 1178 جنيها للطن
أسمنت النصر 1200جنيها للطن
أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن
أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1200جنيها للطن
أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن
أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن
أسمنت السويس 1260 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1205جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.