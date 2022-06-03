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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روشتة هانى الناظر للسعادة وراحة البال

هانى الناظر
هانى الناظر

قدم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، مجموعة من النصائح تمنح الإنسان راحة البال مهما حدث في الحياة والشعور بالهدوء الدائم.

وطرح “ الناظر” تساؤلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هل تفكر كيف تحصل على راحة البال و تعيش في هدوء ومن غير قلق وضميرك مرتاح وفى نفس الوقت تحافظ علي كرامتك ؟!.. إذا كنت تبحث عن إجابة هذا السؤال فإليك النصائح التالية:

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  • “اوعي تعوم علي عوم الناس” لا تتماشى مع الناس فى العبث والخطأ والأمور غير المنطقية 
  • فكر دائماً قبل أن تتكلم ولا تردد الذي يريد الاخرين منك ترديده لتكن راض عن أفعالك وتحصل على راحة البال.
  • جامل من يستحق بكلمة حلوة ولكن ابتعد عن النفاق والتملق وإياك والتقرب للكبار والوقوف علي بابهم ولاتقدم نفسك لهم ولا تعرض خدماتك عليهم طالما لم يهتموا بك.
  • اسعي للخير ومساعدة الناس ولاتشغل نفسك باخطاء غيرك وفضائحه ولا تضيع وقتك في سيرة الناس ولا التشفي فيهم ولا التركيز فى أرزقهم ولا تحسد أحد ولا تدعى على الاخرين.
  • لا تنسي أن البكاء علي الماضي تضييع وقت والخوف من بكرة ليس له معني لأن الغيب ملك ربنا لذا فالتفكير فى الحاضر من أهم مفاتيح راحة البال.
  • تذكر دائما انك لن تأخذ نصيب غيرك ولن يستطيع غيرك أن يأخذ نصيبك وأن “ الأرزاق علي الله ” وحين تفعل ذلك ستشعر بـ راحة البال.
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