روشتة هانى الناظر للسعادة وراحة البال

قدم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، مجموعة من النصائح تمنح الإنسان راحة البال مهما حدث في الحياة والشعور بالهدوء الدائم.
وطرح “ الناظر” تساؤلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هل تفكر كيف تحصل على راحة البال و تعيش في هدوء ومن غير قلق وضميرك مرتاح وفى نفس الوقت تحافظ علي كرامتك ؟!.. إذا كنت تبحث عن إجابة هذا السؤال فإليك النصائح التالية:
- “اوعي تعوم علي عوم الناس” لا تتماشى مع الناس فى العبث والخطأ والأمور غير المنطقية
- فكر دائماً قبل أن تتكلم ولا تردد الذي يريد الاخرين منك ترديده لتكن راض عن أفعالك وتحصل على راحة البال.
- جامل من يستحق بكلمة حلوة ولكن ابتعد عن النفاق والتملق وإياك والتقرب للكبار والوقوف علي بابهم ولاتقدم نفسك لهم ولا تعرض خدماتك عليهم طالما لم يهتموا بك.
- اسعي للخير ومساعدة الناس ولاتشغل نفسك باخطاء غيرك وفضائحه ولا تضيع وقتك في سيرة الناس ولا التشفي فيهم ولا التركيز فى أرزقهم ولا تحسد أحد ولا تدعى على الاخرين.
- لا تنسي أن البكاء علي الماضي تضييع وقت والخوف من بكرة ليس له معني لأن الغيب ملك ربنا لذا فالتفكير فى الحاضر من أهم مفاتيح راحة البال.
- تذكر دائما انك لن تأخذ نصيب غيرك ولن يستطيع غيرك أن يأخذ نصيبك وأن “ الأرزاق علي الله ” وحين تفعل ذلك ستشعر بـ راحة البال.