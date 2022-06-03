عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”  أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين”  بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

 

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

سورة الكهف ليلة الجمعة .. فضلها وسر المداومة عليها في هذه الساعة

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

متى يتم تشديد عقوبة السرقة؟.. القانون يجيب

في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

العطار: الاتحاد لم يصله أي خطاب رسمي لغرامة هدرسفيلد ضد الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ