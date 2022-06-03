رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة أمس الخميس ، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة اليوم.

في سياق متصل قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أن 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

وقال عطية إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني تم اعتمادها من المحافظ بعد انتهاء اعمال التصحيح وجمع الدرجات .

وأضاف عطية أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 تم اعتمادها بنسبة نجاح 83 % أي أن 17% من الطلاب رسبوا وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653، ورسب 38620 طالب وطالبة.