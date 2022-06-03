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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الاعدادية
نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة أمس الخميس ،  حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة اليوم.

في سياق متصل قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أن 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية  في  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

وقال عطية إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني  تم اعتمادها من المحافظ بعد انتهاء اعمال التصحيح وجمع الدرجات .

وأضاف عطية أن  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022  تم اعتمادها بنسبة نجاح 83  % أي أن 17% من الطلاب رسبوا  وبلغ عدد المتقدمين للامتحان  186273 طالب وطالبة  حضر منهم  180891 طالب وطالبة ونجح 147653، ورسب 38620 طالب وطالبة.

القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 مديرية التربية والتعليم الدرجة النهائية رسوب

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

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