بركات مهاجما فوزي لقجع: الأندية المصرية تمتلك 41 بطولة إفريقية

هاجم محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد تصريحات الأخير حول سيطرة المغرب على البطولات الأفريقية.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تاريخ الأندية المصرية مليئ بالبطولات الأفريقية"



أضاف: "الأهلي بطولاته الأفريقية 24، والزمالك 13 والمقاولون 3 والإسماعيلي بطولة، يعني بتتكلم في 41 بطولة أفريقية للأندية المصرية، كل دول بالفساد يا فوزي بيه؟"



وختم حديثه قائلا: "الكرة التونسية اللي فيها عمالقة زي الترجي والأفريقي، خدوا بطولاتهم بالفساد".

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‏إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي

خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس ، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا ، و تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب ، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.‏