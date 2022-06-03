مصطفى عسل يقصي علي فرج ويتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش



تأهل المصري مصطفي عسل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على مواطنه علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط.

حسم مصطفى عسل أول شوطين لصالحه بنتيجة 11 - 4، و11- 6. وقلص علي فرج الفارق، بالفوز 11-6 في الشوط الثالث. وانتهى الشوط الرابع بتفوق مصطفى عسل 11-6.



ومن المقرر أن يلتقى مصطفى عسل مع النيوزيلندي بول كول، اليوم، الجمعة، في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش "رجال".

جدير بالذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب الرجال في العام الماضي بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، كما تحمل نور الشربيني لقب السيدات بعد تفوقها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3–0.

وتعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش، أحد أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.