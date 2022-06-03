محمود فؤاد: التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم 24 جمعية.. فيديو

قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إن التحالف يضم ٢٤ جمعية أهلية وظهرت فكرة التحالف عام ٢٠٢٢ وتم توقيع اتفاقية التحالف يوم ٢٠٢٢/٣/١٣ .

واضاف "فؤاد" خلال مداخلة في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن فكرة التحالف قائمة علي التشاركية بين أكبر مؤسسات الجمعيات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع كراتين ووجبات وأشياء أخري لـ ٨ مليون أسرة خلال شهر رمضان السابق بقيمة ٢ مليار جنية.

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