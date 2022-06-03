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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخراج سكين من جسم شاب بعد 26 عاما بالجزائر

صدى البلد

فوجئ شاب جزائري باستخراج الأطباء لسكين حاد من جسد الشاب، بعد شعوره بآلام مزمنة في الجزء العلوي من عموده الفقري كان يحاول التغلب عليه بالمسكنات و لكنه فشل و قرر اللجوء الى الطبيب . 
وفقا لما ورد في صحيفة " الشروق " الجزائرية، فإن شاب يدعى فارس كان حديث وسائل التواصل الإجتماعي في الفترة الأاخيرة بعد استخراج الأطباء من جسده سكين حاد . 

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قام فريق طبي في الجزائر ب‘جراء عملية لشاب يدعى فارس، شعر بآلام شديدة في جسده و لم تتمكن المسكنات من السيطرة على الالم، و بحسب ما نشرت الصحف فإن السكين كانت مغروسة في جسد الشاب لمدة 26 عام . 
أوضح الشاب أنه تعرض لحادث و هو طفل و قام أحدهم بطعنة بسكين في ظهره، و أجرى وقتها عملية جراحية لا يذكر اسم الطبيب ولا حتى توقيت العملية حاليا ولكن يذكر أنها كانت عام 1996 . 
جدير بالذكر أن الشاب فارس اصبح حديث وسائل التواصل الإجتماعي بعدما أعلن الأطباء عن سبب ألمه، و هو استخرام سكين حاد من جسده كانت تسبب له ألم شديد طيلة الفترة الماضية . 
 

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