إيهاب الكومي: محمد صلاح هدية من السماء وأفضل لاعب في العالم.. فيديو

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أهمية مساندة الجمهور لمنتخب مصر في مباراة غينيا يوم الأحد المقبل.



وقال خلال برنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد «بالطبع توجد حالة من اليأس والإحباط، بعد خسارة منتخب مصر نهائي أفريقيا، وعدم التأهل لكأس العالم»، مردفا «الجمهور محبط، وكان الله في عون اللاعبين».



وأضاف «وصول المنتخب إلى نهائي أفريقيا، والمباراة الفاصلة للتأهل للمونديال، دليل على عدم التقصير».



كما أشاد الكومي بأداء محمد صلاح قائلا «كنا نسعد بامتلاك أفضل لاعب في القارة الأفريقية، ثم جاء صلاح الذي يعتبر أفضل هدية من السماء، وأصبح أهم لاعب في العالم»، معلقا «أقول بأعلى صوتى معايا الفرعون المصري، معايا محمد صلاح».



وتابع «تأهلنا لنهائي أفريقيا مرتين في وجود محمد صلاح، كما تأهلنا لكأس العالم عام 2018»، مؤكدا أن محمد صلاح لم يعتذر أبدا عن تلبية نداء الوطن، كما فعل بعض النجوم عالميا من قبل.



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