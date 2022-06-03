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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان محسن محيي الدين يحكي عن ذكرياته في ماسبيرو منذ صغره

صدى البلد

قال الفنان محسن محي الدين ؛  إن التلفزيون المصري كان يعبر عن فكر الدولة في رغبتها لتثقيف الشعب من خلال توظيف كوادر واعية ومثقفة وقادرة على زيادة الثقافة لدى المواطنين مثل نور الدمرداش والسيد بدير وممدوح الليثي وغيرهم .

أضاف محسن محي الدين خلال  لقاءه في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامية شافكي المنيري ؛  أنه كان تلميذا للفنانة إنعام الجريتلي وهي حديثة التخرج من معهد السينما وقامت بعمل فرقة للأطفال لأن ذلك كان توجه الدوله الإهتمام بالأطفال.

أوضح محي الدين أن ماسبيرو قام بتعليم الإخراج والإلقاء والموسيقى للأطفال ؛  مضيفا أنه قام بعمل فني بإسم عمار الفشار  في الاذاعه وكان موضوع البرنامج عن الكذب عند الاطفال ؛  وعمل أيضا برنامج نادر والاميرة  وكان موضوعه إدراك قيمه العمل  .

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