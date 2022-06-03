عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمينا العبد: السوشيال ميديا مهمة في الكاستينج خارج مصر

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

قالت الفنانة ياسمينا العبد، إن نشاط الفنان على السوشيال ميديا حاليا، يعد خطوة مهمة في الكاستينج للمشاركة في أعمال خارج مصر. 

وأكدت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لصدى البلد، على أن القائمين على اختيار الممثلين في الأعمال العالمية يتابعون نشاطهم على السوشيال ميديا لمعرفة شخصيتهم، وبالتالي أصبحت أداة تسويق مهم للجيل الحالي. 

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل Theodosia الذي عرض على منصة HBO MAX، ويعد خطوتها الأولى نحو العالمية. 

وأوضحت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أنها قدمت دور أميرة مصرية اسمها "صفية"، وترى الدور مهم جدا وكانت تجربة جيدة.

وأكدت ياسمينا العبد على أن أهمية مشاركتها في Theodosia إلى جانب كونها تجربة عالمية مع أكبر وأهم المنصات، إلا أنها أيضا خطوة لمشاركة ممثلة مصرية في عمل يتحدث عن الآثار والفراعنة وهي سعيدة بأن تكون الشخص الممثل لبلدها في هذا العمل. 

وأشارت ياسمينا العبد في تصريحاتها لصدى البلد، إلى أنها كانت تتمنى تصوير العمل في مصر، لكن نظرا لظروف مختلفة تم التصوير والإنتاج على مدار 8 أشهر في بلجيكا وفرنسا. 

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد إنها سعيدة بالتعاون مع الفنانة هند صبري للمرة الثانية في فيلم "فضل ونعمة" بعد نجاحهما سويا في مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض على منصة نتفليكس. 

وأكدت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تحب هند صبري كثيرا وتعتبرها مصدر إلهام بالنسبة له خاصة مع تاريخها الفني المليء بالنجاحات، وتتعلم منها الكثير أثناء الحديث معها وتتمنى أن تكون على قدر ثقافتها وخبراتها مستقبلا.

كما عبرت ياسمينا العبد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم "فضل ونعمة"، ووصفته بأنه شخص طيب وفنان جميل يساعد المحيطين به، مشيرة إلى أنها تحبه منذ قدم فيلم "طير إنت" الذي يعد فيلمها المفضل. 

ياسمينا العبد السوشيال ميديا هند صبري مسلسل البحث عن علا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

شروط استخراج شهادة صلاحية الطائرات وفقا للقانون

المستندات المطلوبة لاكتساب الأجنبية الجنسية المصرية من زوجها| خدمات

أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد بمواصفات مميزة.. ميتا تضيف علامة تبويب مكالمات جديدة لـ فيسبوك ماسنجر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ضخم للغاية.. سيدة تستنجد بالشرطة بعد عثورها على تمساح في منزلها بفلوريدا

موعد مباراة بلجيكا ضد هولندا في أمم أوروبا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ