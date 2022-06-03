مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3 - 6 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها مواجهة فرنسا ضد الدنمارك وبلجيكا ضد هولندا فى دوري الأمم الأوروبية بالاضافة لمواجهة كوت ديفوار ضد زامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



كازاخستان X إذربيجان – الساعة 4 عصرا

لاتفيا X أندورا - الساعة 6 مساء

كرواتيا X النمسا - الساعة 8:45 مساء

فرنسا X الدنمارك - الساعة 8:45 مساء

بلجيكا X هولندا - الساعة 8:45 مساء

ليشتنشتاين X مولدوفا - الساعة 8:45 مساء

روسيا البيضاء X سلوفاكيا - الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا



جزر القمر X ليسوتو – الساعة 3 عصرا

توجو X إسواتيني – الساعة 6 مساء

كوت ديفوار X زامبيا - الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو X الرأس الأخضر - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الودية



الإكوادور X نيجيريا – الساعة 2:30 صباحا

المكسيك X أوروجواي – الساعة 4 صباحا

النيبال X عمان – الساعة 12 صباحا