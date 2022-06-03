أخبار الرياضة.. شوبير يطالب بالتدخل في اختيارات موسمياني.. اتحاد الكرة يكشف سر عدم الاحتفال بمحمد صلاح

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محمد بركات للاتحاد الأفريقي: مبروك تتويج الوداد بدوري الأبطال.. حققتم هدفكم



وجه محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، التهنئة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد تتويج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الأهلي.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى التوفيق للوداد المغربي، ونوجه لهم التهنئة، ونتمنى أن يشرفونا في كأس العالم للأندية" .

رحيمي كان قريبا من الأهلي.. شوبير يطالب بالتدخل في اختيارات موسمياني للصفقات



أكد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن سفيان رحيمي نجم المنتخب المغربي كان قريب من الانضمام للاهلي خلال الفترة الماضية .

وأضاف في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رحيمي يمتلك امكانيات رائعه ومميزة ولكن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي فضل التعاقد مع لويس ميكسوني بدلا من رحيمي غم فارق الإمكانيات الكبير بين الاعبان .



مهيب عبدالهادي: الأهلي سيتحمل غرامة كهربا وفق الاتفاق.. فيديو

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن موقف النادي الاهلي الاخير من أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق والذي اغير لفتره في هاتاي سبور التركي .

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة بي ام سي مصر أن شركه الكره في الاهلي ستبدأ مهام عملها الشهر المقبل مشددا أن أول ملف ستبدأ العمل به هو أزمة الغرامة الموقعة علي كهربا .







المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: لم نحتفل بـ محمد صلاح لضمان خروجه سريعا من المطار .. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سر عدم إقامة احتفالية لحظة وصول محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لمطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب.

وأكد وليد العطار في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يرتب احتفاليه كبري لـ محمد صلاح داخل معسكر المنتخب للاحتفال بتتويجه بـ الحذاء الذهبي والتأهل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا.



